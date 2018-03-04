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Син президента Ліберії дебютував за ФК "ПСЖ"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. В рамках 28-го туру французької Ліги 1 лідер чемпіонату “Парі Сен-Жермен” завітав у гості до ФК “Труа”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “ПСЖ”.

Протистояння завершилося перемогою парижан 2:0. У їх складі забивав Ді Марія та Нкунку. Відразу після другого голу — на заключні 12 хвилин, на поле вийшов 18-річний форвард Тімоті Веа, який є сином екс-форварда “ПСЖ” і “Мілана”, а нині президента Ліберії Джорджа Веа.

Тімоті Веа народився в США і захищає кольори молодіжної збірної цієї країни. Крім того, Т. Веа став першим американцем в історії “ПСЖ”, який зіграв в Лізі 1.

Зауважимо, що Веа-старший виступав в “ПСЖ” з 1992 по 1995 рік до переходу в “Мілан”. У 1995 році він став першим неєвропейських володарем “Золотого м’яча”. У грудні 2017 року Веа був обраний президентом Ліберії.

Додамо, що у стані “ПСЖ”, який з 76 очками лідирує в чемпіонаті (перевага над “Монако” в 14 балів), зустріч пропускала зіркова трійка нападу — Неймар, Кавані, Мбаппе.

Як повідомляв УНН, Веа отримав посаду президента Ліберії у жовтні минулого року.

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