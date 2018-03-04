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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 56991 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 67804 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 70759 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105328 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99043 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104255 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Сын президента Либерии дебютировал за ФК "ПСЖ"

Сын президента Либерии дебютировал за ФК "ПСЖ"

Киев  •  УНН

 • 8840 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. В рамках 28-го тура французской Лиги 1 лидер чемпионата “Пари Сен-Жермен” пожаловал в гости к ФК “Труа”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “ПСЖ”.

Противостояние завершилось победой парижан 2:0. В их составе забивал Ди Мария и Нкунку. Сразу после второго гола — на заключительные 12 минут на поле вышел 18-летний форвард Тимоти Веа, который является сыном экс-форварда “ПСЖ” и “Милана”, а ныне президента Либерии Джорджа Веа.

Тимоти Веа родился в США и защищает цвета молодежной сборной этой страны. Кроме того, Т. Веа стал первым американцем в истории “ПСЖ”, который сыграл в Лиге 1.

Заметим, что Веа-старший выступал в “ПСЖ” с 1992 по 1995 год до перехода в “Милан”. В 1995 году он стал первым неевропейским обладателем “Золотого мяча”. В декабре 2017 Веа был избран президентом Либерии.

Добавим, что в составе “ПСЖ”, который с 76 очками лидирует в чемпионате (преимущество над “Монако” в 14 баллов), встречу пропускала звездная тройка нападения — Неймар, Кавани, Мбаппе.

Как сообщал УНН, Веа получил пост президента Либерии в октябре прошлого года.

Украинские Национальные Новости

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