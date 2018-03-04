Сын президента Либерии дебютировал за ФК "ПСЖ"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В рамках 28-го тура французской Лиги 1 лидер чемпионата “Пари Сен-Жермен” пожаловал в гости к ФК “Труа”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “ПСЖ”.
Противостояние завершилось победой парижан 2:0. В их составе забивал Ди Мария и Нкунку. Сразу после второго гола — на заключительные 12 минут на поле вышел 18-летний форвард Тимоти Веа, который является сыном экс-форварда “ПСЖ” и “Милана”, а ныне президента Либерии Джорджа Веа.
Тимоти Веа родился в США и защищает цвета молодежной сборной этой страны. Кроме того, Т. Веа стал первым американцем в истории “ПСЖ”, который сыграл в Лиге 1.
Заметим, что Веа-старший выступал в “ПСЖ” с 1992 по 1995 год до перехода в “Милан”. В 1995 году он стал первым неевропейским обладателем “Золотого мяча”. В декабре 2017 Веа был избран президентом Либерии.
Добавим, что в составе “ПСЖ”, который с 76 очками лидирует в чемпионате (преимущество над “Монако” в 14 баллов), встречу пропускала звездная тройка нападения — Неймар, Кавани, Мбаппе.
Как сообщал УНН, Веа получил пост президента Либерии в октябре прошлого года.