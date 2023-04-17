Син останнього шаха Ірану здійснить перший візит до Ізраїлю

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"Я хочу, щоб народ Ізраїлю знав, що Ісламська Республіка не є іранським народом. Стародавній зв'язок між нашими народами може бути відроджений на благо обох націй", - написав Реза Пехлеві у Twitter.

Пехлеві, син останнього шаха, який правив Іраном до Ісламської революції 1979 року, заявив також, що передасть "послання дружби від іранського народу".

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За інформацією The Times of Israel, він збирається взяти участь у щорічній церемонії пам'яті жертв Голокосту в Ізраїлі у понеділок увечері, заявила міністр розвідки Ізраїлю Гіла Гамліель, яка його прийматиме. За її словами, він також збирається відвідати завод із опріснення води, побачити Стіну Плачу та зустрітися з представниками місцевої громади бахаї та ізраїльськими євреями іранського походження.

Гамліель похвалила "сміливе рішення" Пехлеві зробити перший візит до Ізраїлю. "Наслідний принц символізує лідерство, відмінне від керівництва режиму аятол, і дотримується цінностей миру і терпимості, на відміну від екстремістів, які правлять Іраном", - сказала вона.

Контекст

Пехлеві виїхав з Ірану в 17 років, щоб вступити до військового льотного училища в США, незадовго до того, як його хворий на рак батько Мохаммад Реза Пехлеві залишив трон у вигнанні. Революція послідувала за створенням Ісламської Республіки, захопленням посольства США в Тегерані і знищенням останніх залишків монархії.

Все закінчилося 1979 року, коли лідер іранської революції аятола Хомейні оголосив Ізраїль "ворогом ісламу" та розірвав усі зв'язки з ним. Сьогодні країни є заклятими ворогами. Ізраїль вважає Іран своєю найбільшою загрозою, посилаючись на заклики країни до знищення Ізраїлю, його підтримку ворожих груп бойовиків на кордонах Ізраїлю та його ядерну програму. Іран відкидає звинувачення Ізраїлю та його західних союзників у розробці ядерної бомби.

Пехлеві, який досі мешкає у США, закликав до мирної революції, яка замінить клерикальне правління парламентською монархією, закріпить права людини та модернізує державну економіку.