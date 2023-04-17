Сын последнего шаха Ирана совершит первый визит в Израиль

Цитата

"Я хочу, чтобы народ Израиля знал, что Исламская Республика не является иранским народом. Древняя связь между нашими народами может быть возрождена на благо обеих наций", - написал Реза Пехлеви в Twitter.

Пехлеви, сын последнего шаха, правившего Ираном до Исламской революции 1979 года, заявил также, что передаст "послание дружбы от иранского народа".

Детали

По информации The Times of Israel, он собирается принять участие в ежегодной церемонии памяти жертв Холокоста в Израиле в понедельник вечером, заявила министр разведки Израиля Гила Гамлиэль, которая будет его принимать. По ее словам, он также собирается посетить завод по опреснению воды, увидеть Стену Плача и встретиться с представителями местной общины бахаи и израильскими евреями иранского происхождения.

Гамлиэль похвалила "смелое решение" Пехлеви совершить первый визит в Израиль. "Наследный принц символизирует лидерство, отличимое от руководства режима аятолл, и придерживается ценностей мира и терпимости, в отличие от экстремистов, которые правят Ираном", - сказала она.

Контекст

Пехлеви уехал из Ирана в 17 лет, чтобы поступить в военное летное училище в США, незадолго до того, как его больной раком отец Мохаммад Реза Пехлеви оставил трон в изгнании. Революция последовала за созданием Исламской Республики, захватом посольства США в Тегеране и уничтожением последних остатков монархии.

Все закончилось в 1979 году, когда лидер иранской революции аятолла Хомейни объявил Израиль "врагом ислама" и разорвал все связи с ним. Сегодня страны являются заклятыми врагами. Израиль считает Иран своей самой большой угрозой, ссылаясь на призывы страны к уничтожению Израиля, его поддержку враждебных групп боевиков на границах Израиля и его ядерную программу. Иран отвергает обвинения Израиля и его западных союзников в разработке ядерной бомбы.

Пехлеви, который до сих пор живет в США, призвал к мирной революции, которая заменит клерикальное правление парламентской монархией, закрепит права человека и модернизирует государственную экономику.