Син М.Джемілєва повернувся в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Син депутата Верховної ради Мустафи Джемілєва — Хайсер Джемілєв прибув в Україну. Про це повідомив його адвокат Микола Полозов на сторінці в Facebook, передає УНН.
“Ми з Хайсер (Джемілєв — ред.) перетнули кордон України. З міркувань безпеки, під час переміщення по РФ не було на зв’язку,” — йдеться в повідомлені адвоката.
Крім того, М.Полозов зазначив, що важливим є те, що “четвертий заручник Кремля цілим і неушкодженим доставлений додому”.
Нагадаємо, що російський адвокат Микола Полозов повідомив 25 листопада у Twitter, що його підзахисний, Хайсер Джемілєв вийшов на свободу.
24 листопада Астраханський суд скасував рішення про встановлення адміністративного нагляду відносно Хайсера Джемілєва. Це дозволяє йому виїжджати за межі Росії.
У 2013 році Хайсер Джемілєв був визнаний винним у вбивстві з необережності знайомого своєї родини Февзі Едемова, постріл пролунав із батькової рушниці.
Після анексії Криму російські слідчі органи вирішили розслідувати його справу заново. Хайсер вивезли з Сімферопольського СІЗО до Росії, в Краснодарський край.
Верховний суд Російської Федерації скоротив на півтора року термін п’ятирічного ув’язнення, визначеного Краснодарським крайовим судом для Хайсера Джемілєва. При цьому Дніпровський суд Києва в квітні 2015 року визначив йому міру покарання у вигляді 3 роки і 8 місяців позбавлення волі.
У липні 2015 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс рішення у справі Хайсера Джемілєва, ухваливши звільнити його із СІЗО, а також зобов’язав Російську Федерацію не чинити будь-яких дій, які можуть зашкодити його здоров’ю.