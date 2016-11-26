Сын Джемилева вернулся в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Сын депутата Верховной Рады Мустафы Джемилева - Хайсер Джемилев прибыл в Украину. Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов на странице в Facebook, передает УНН.
"Мы с Хайсером (Джемилев - ред.) пересекли границу Украины. Из соображений безопасности, во время перемещения по РФ не было на связи", - говорится в сообщении адвоката.
Кроме того, Н.Полозов отметил, что важным является то, что "четвертый заложник Кремля является целым и невредимым доставлен домой".
Напомним, что российский адвокат Николай Полозов сообщил 25 ноября во Twitter, что его подзащитный, Хайсер Джемилев вышел на свободу.
24 ноября Астраханский суд отменил решение об установлении административного надзора в отношении Хайсер Джемилева. Это позволяет ему выезжать за пределы России.
В 2013 году Хайсер Джемилев был признан виновным в убийстве по неосторожности знакомого своей семьи Февзи Эдемова, выстрел прозвучал из отцовской винтовки.
После аннексии Крыма российские следственные органы решили расследовать его дело заново. Хайсер вывезли из Симферопольского СИЗО в Россию, в Краснодарский край.
Верховный суд Российской Федерации сократил на полтора года срок пятилетнего заключения, определенного Краснодарским краевым судом для Хайсер Джемилева. При этом Днепровский суд Киева в апреле 2015 года года определило ему меру наказания в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы.
В июля 2015 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу Хайсер Джемилева, приняв освободить его из СИЗО, а также обязал Российскую Федерацию не делать каких-либо действий, которые могут повредить его здоровью.