Син Авакова заявив, що вважає справу "максимально політично заангажованою"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Солом’янському районному суді Києва син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександр повідомив, що вважає кримінальне провадження щодо нього максимально політично заангажованим, що немає нічого спільного з верховенством права, передає кореспондент УНН.
"Ваша честь, хотів би заявити, що справу вважаю максимально політично заангажованною, що немає нічого спільного з верховенством права. Повністю розділяю позицію своїх колег-адвокатів", - сказав він.
Нагадаємо, 31 жовтня двом затриманим у справі "рюкзаків Авакова" повідомили про підозру.
Згодом стало відомо, що підозру оголосили і третьому затриманому в цій справі. Одним із них став син голови МВС Арсена Авакова Олександр.
Зокрема, О.Авакова підозрюють у вчиненні злочину, ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").