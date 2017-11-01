Син Авакова заявив, що вважає справу "максимально політично заангажованою"

"Ваша честь, хотів би заявити, що справу вважаю максимально політично заангажованною, що немає нічого спільного з верховенством права. Повністю розділяю позицію своїх колег-адвокатів", - сказав він.

Нагадаємо, 31 жовтня двом затриманим у справі "рюкзаків Авакова" повідомили про підозру.

Згодом стало відомо, що підозру оголосили і третьому затриманому в цій справі. Одним із них став син голови МВС Арсена Авакова Олександр.

Зокрема, О.Авакова підозрюють у вчиненні злочину, ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").