Сын Авакова заявил, что считает дело "максимально политически ангажированным"

"Ваша честь, хотел бы заявить, что дело считаю максимально политически заангажованным, что не имеет ничего общего с верховенством права. Полностью разделяю позицию своих коллег-адвокатов", - сказал он.

Напомним, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.

Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьему задержанному в этом деле. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

В частности, А.Авакова подозревают в совершении преступления, ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").