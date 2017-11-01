Сын Авакова заявил, что считает дело "максимально политически ангажированным"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Соломенском районном суде Киева сын министра внутренних дел Арсена Авакова Александр сообщил, что считает уголовное производство в отношении него максимально политически ангажированным, что не имеет ничего общего с верховенством права, передает корреспондент УНН.
"Ваша честь, хотел бы заявить, что дело считаю максимально политически заангажованным, что не имеет ничего общего с верховенством права. Полностью разделяю позицию своих коллег-адвокатов", - сказал он.
Напомним, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.
Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьему задержанному в этом деле. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.
В частности, А.Авакова подозревают в совершении преступления, ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").