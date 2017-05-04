Сім'ї жертв нападу Сан-Бернардіно подали позов проти Тwitter, Google і Facebook
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Родичі жертв теракту в Сан-Бернардіно подали федеральний позов проти Тwitter, Google і Facebook, звинувативши техніків-гігантів в свідомій підтримці ісламської держави і його екстремістської діяльності, передає УНН з посиланням на Los Angeles Times.
Позов, поданий до Окружного суду США по Південному округу штату Каліфорнія, стверджує, що три компанії дозволили “Ісламській державі” побудувати онлайн-присутність великого розміру і пропагувати його екстремістські переконання, залучати новобранців і пропагувати такі напади, як 2 грудня 2015 року, стрілянині по Внутрішньому регіональному центру.
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В результаті нападу Сайда Різвана Фарука і його дружини Ташфини Маліка загинули 14 осіб, включаючи Сьєрра-Клейборн, Тін Нгуєна і Ніколаса Таласіноса, чиї родичі подали позов. Двадцять дві людини були поранені в ході стрілянини.
Члени сім’ї стверджують в своєму позові, що платформи соціальних медіа-компаній складають матеріальну підтримку “Ісламської держави” і що розміщений там онлайн-контент підживлює радикалізацію Т.Маліка і Р.Фарука.
“Навіть якщо Фарук і Малік ніколи не мали прямого контакту з ISIS („Ісламська держава“ — ред.), використання ISIS соціальних мереж безпосередньо впливало на їх дії в день теракту в Сан-Бернадіно,” — йдеться в позові.