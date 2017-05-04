Сім'ї жертв нападу Сан-Бернардіно подали позов проти Тwitter, Google і Facebook

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 34087 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 85926 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 94003 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 84641 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 109958 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 76725 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 85951 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96757 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88442 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 197811 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.8м/с
43%
Популярнi новини

Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда Київ - Вінниця - Жмеринка

13 квітня, 00:01 • 10777 перегляди

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

13 квітня, 02:27 • 12866 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

03:35 • 14806 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

05:34 • 13736 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 12294 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 93991 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 197805 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 350680 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 285790 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 395018 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 18329 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 16541 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 84637 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 23392 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 28368 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Сім'ї жертв нападу Сан-Бернардіно подали позов проти Тwitter, Google і Facebook

Київ • УНН

 • 8866 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Родичі жертв теракту в Сан-Бернардіно подали федеральний позов проти Тwitter, Google і Facebook, звинувативши техніків-гігантів в свідомій підтримці ісламської держави і його екстремістської діяльності, передає УНН з посиланням на Los Angeles Times.

Сім'ї жертв нападу Сан-Бернардіно подали позов проти Тwitter, Google і Facebook

Позов, поданий до Окружного суду США по Південному округу штату Каліфорнія, стверджує, що три компанії дозволили “Ісламській державі” побудувати онлайн-присутність великого розміру і пропагувати його екстремістські переконання, залучати новобранців і пропагувати такі напади, як 2 грудня 2015 року, стрілянині по Внутрішньому регіональному центру.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стрілянину в молодшій школі у США влаштував чоловік вчительки

В результаті нападу Сайда Різвана Фарука і його дружини Ташфини Маліка загинули 14 осіб, включаючи Сьєрра-Клейборн, Тін Нгуєна і Ніколаса Таласіноса, чиї родичі подали позов. Двадцять дві людини були поранені в ході стрілянини.

Члени сім’ї стверджують в своєму позові, що платформи соціальних медіа-компаній складають матеріальну підтримку “Ісламської держави” і що розміщений там онлайн-контент підживлює радикалізацію Т.Маліка і Р.Фарука.

“Навіть якщо Фарук і Малік ніколи не мали прямого контакту з ISIS („Ісламська держава“ — ред.), використання ISIS соціальних мереж безпосередньо впливало на їх дії в день теракту в Сан-Бернадіно,” — йдеться в позові.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,414.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,613.66