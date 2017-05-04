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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Семьи жертв нападения Сан-Бернардино подали иск против Тwitter, Google и Facebook

Киев • УНН

 • 8866 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Родственники жертв теракта в Сан-Бернардино подали федеральный иск против Тwitter, Google и Facebook, обвинив техников-гигантов в сознательной поддержке исламского государства и его экстремистской деятельности, передает УНН со ссылкой на Los Angeles Times.

Семьи жертв нападения Сан-Бернардино подали иск против Тwitter, Google и Facebook

Иск, поданный в Окружной суд США по Южному округу штата Калифорния, утверждает, что три компании позволили "исламского государства" построить онлайн-присутствие большого размера и пропагандировать его экстремистские убеждения, привлекать новобранцев и пропагандировать такие нападения, как 2 декабря 2015, стрельбе по внутреннем региональном центра.

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В результате нападения Сайда Ризвана Фарука и его жены Ташфина Малика погибли 14 человек, включая Сьерра-Клейборн, Тин Нгуена и Николаса Таласиноса, чьи родственники подали иск. Двадцать два человека были ранены в ходе стрельбы.

Члены семьи утверждают в своем иске, что платформы социальных медиа-компаний составляют материальную поддержку "Исламского государства" и размещен там онлайн-контент подпитывает радикализацию Т.Малика и Р.Фарука.

"Даже если Фарук и Малик никогда не имели прямого контакта с ISIS (" Исламское государство "- ред.), Использование ISIS социальных сетей непосредственно влияло на их действия в день теракта в Сан-Бернадино", - говорится в иске.

 

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