Сім’ї, які не отримують субсидій, зможуть платити за теплопостачання в розстрочку - А.Рева

“Житлові субсидії із 15 млн домогосподарств ми очікуємо будуть отримувати близько 8-9 млн домогосподарств. Решта — близько 6 млн домогосподарств, у яких доходи відповідно до чинного законодавства не дозволяють отримати субсидію, для них уряд розробив порядок при якому вони можуть розстрочити платіж за тепло, яке вони отримують в зимовий період”, — розповів міністр.

Також А.Рева зазначив, що подібну практику Україна вже мала до 2002 року.

“До 2002 року, я нагадаю, ми всі за тепло платили протягом року, тобто в зимовий період вартість послуги була рівно в половину від фактично наданої. Але потім у зв’язку із змінами в чинному законодавстві від цього відійшли. І от сьогодні для того, щоб полегшити людям оплату за теплопостачання до подібної практики Уряд вирішив повернутися”, — додав міністр.

Крім того, А.Рева повідомив, що нарахування штрафу не прирівнюватиметься до кредиту і не обмежуватиме людей у пересуванні як в країні, так і за кордоном.

“Звертаю увагу, що це не тягне за собою ні нарахування пені, ні нарахування штрафу, це не є кредитом, це ніяк не обмежує людину в пересуванні як всередині країни, так і за кордоном. Тобто це можливість сплатити вартість житлово-комунальних послуг за теплопостачання в розстрочку”, — зазначив А.Рева.