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Семьи, которые не получают субсидий, смогут платить за теплоснабжение в рассрочку - А.Рева

Семьи, которые не получают субсидий, смогут платить за теплоснабжение в рассрочку - А.Рева

Киев • УНН

 • 8359 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что семьи, которые не имеют возможности получить жилищные субсидии, будут платить за теплоснабжение в рассрочку. Об этом он сообщил в видеокомментарии, размещенном на странице в Facebook Минсоцполитики, передает УНН.

"Жилищные субсидии с 15 млн домохозяйств мы ожидаем будут получать около 8-9 млн домохозяйств. Остальные - около 6 млн домохозяйств, в которых доходы в соответствии с действующим законодательством не позволяют получить субсидию, для них правительство разработало порядок при котором они могут рассрочить платеж за тепло, которое они получают в зимний период ", - рассказал министр.

Также А.Рева отметил, что подобная практика Украина уже былв до 2002 года.

"До 2002 года, я напомню, мы все за тепло платили в течение года, то есть в зимний период стоимость услуги была ровно в половину от фактически предоставленной. Но затем в связи с изменениями в действующем законодательстве от этого отошли. И вот сегодня для того, чтобы облегчить людям оплату за теплоснабжение к подобной практике Правительство решило вернуться ", - добавил министр.

Кроме того, А.Рева сообщил, что начисление штрафа не будет приравниваться к кредиту и не ограничит людей в передвижении как в стране, так и за рубежом.

"Обращаю внимание, что это не влечет за собой ни начисления пени, ни начисления штрафа, это не является кредитом, это никак не ограничивает человека в передвижении как внутри страны, так и за рубежом. То есть это возможность оплатить стоимость жилищно-коммунальных услуг за теплоснабжение в рассрочку ", - отметил А.Рева.

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