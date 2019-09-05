Сім'ям загиблих від обвалу будинку в Дрогобичі виділили 115 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Дрогобицька міська рада виділила першочергову допомогу сім'ям загиблих та постраждалим від обвалу будинку у розмірі 115 тис. грн. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Дрогобицької міської ради.
"З казни міста виділено 115 тис. грн для 8-ми сімей загиблих і 7-ми поранених. Це першочергова фінансова допомога. Крім того, міська рада повністю взяла на себе витрати на організацію похоронів загиблих осіб", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.
Причина встановлюється, вибух газу вважають малоймовірним. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання. Загинули восьмеро людей, ще сімох госпіталізували.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через обвал у будинку в Дрогобичі.
У справі двом підозрюваним у службовій недбалості комунальникам обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.