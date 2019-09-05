Семьям погибших от обрушения дома в Дрогобыче выделили 115 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Дрогобычский городской совет выделил первоочередную помощь семьям погибших и пострадавшим от обрушения дома в размере 115 тыс. грн. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе Дрогобычского городского совета.
"Из казны города выделено 115 тыс. грн для 8-ми семей погибших и 7-ми раненых. Это первоочередная финансовая помощь. Кроме того, городской совет полностью взяла на себя расходы на организацию похорон погибших", - говорится в сообщении.
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Напомним, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж.
Причина устанавливается, взрыв газа считают маловероятным. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения. Погибли восемь человек, еще семь госпитализированы.
Правоохранители открыли уголовное производство из-за обвала в доме в Дрогобыче.
В деле двум подозреваемым в служебной халатности коммунальщикам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.