Сім'я зниклого британського футболіста розпочала власні пошуки

"З суботи пошуки ведуться в районі передбачуваного місця аварії легкомоторного літака PA 46 Malibu за допомогою двох судів. Кошти, необхідні для продовження пошукових робіт, вдалося знайти за допомогою сайту для збору пожертвувань GoFundMe. Менше ніж за дві доби близько 3,8 тис. Чоловік перерахували понад € 300 тис. Для покриття витрат на пошуки футболіста і пілота Дейва Ібботсон. У кампанії зі збору коштів взяли участь зірки світового футболу, в тому числі французький нападник Кіліан Мбаппе, який пожертвував € 30 тис", - пише видання.

Як повідомляв УНН, нападник футбольного клубу "Кардіфф Сіті" Еміліано Сала перебував на борту зниклого з радарів літака, який летів до Кардіффа, підозрюють авіакатастрофу.



Нагадаємо, пошуки футболіста Еміліано Сала і пілота Девіда Іббстона припинили після провалу в пошуках зниклого літака в районі Ла-Маншу.



