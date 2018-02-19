Сім'я з немовлям отруїлися чадним газом у Львові
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 лютого. УНН. У ніч на понеділок у Львові в квартирі на вулиці Зерновій чадним газом отруїлася сім’я. Про це УНН повідомили в департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.
"Отруєння сталося у новобудові, в квартирі встановлено двоконтурний котел. Постраждали двоє дорослих і двоє дітей – молодшій дитині лише два місяці"- повідомили у департаменті.
Двоє постраждалих 1979 року народження і діти - двомісячна та 2012 року народження в стані середньої важкості доставлені в медичні заклади.
Причини події встановлюються.
Нагадаємо, на Харківщині від отруєння чадним газом загинула сім’я.