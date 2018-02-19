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Сім'я з немовлям отруїлися чадним газом у Львові

Сім'я з немовлям отруїлися чадним газом у Львові

Київ • УНН

 • 11967 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 лютого. УНН. У ніч на понеділок у Львові в квартирі на вулиці Зерновій чадним газом отруїлася сім’я. Про це УНН повідомили в департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

"Отруєння сталося у новобудові, в квартирі встановлено двоконтурний котел. Постраждали двоє дорослих і двоє дітей – молодшій дитині лише два місяці"- повідомили у департаменті.

Двоє постраждалих 1979 року народження і діти - двомісячна та 2012 року народження в стані середньої важкості доставлені в медичні заклади.

Причини події встановлюються.

Нагадаємо, на Харківщині від отруєння чадним газом загинула сім’я.

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