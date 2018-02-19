Семья с младенцем отравились угарным газом во Львове
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 февраля. УНН. В ночь на понедельник во Львове в квартире на улице Зерновой угарным газом отравилась семья. Об этом УНН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
"Отравление произошло в новостройке, в квартире установлен двухконтурный котел. Пострадали двое взрослых и двое детей - младшему ребенку всего два месяца", - сообщили в департаменте.
Двоих пострадавших 1979 года рождения и дети - двухмесячного ребенка и ребенка 2012 года рождения в состоянии средней тяжести доставлены в медицинские учреждения.
Причины происшествия устанавливаются.
Напомним, в Харьковской области от отравления угарным газом погибла семья.