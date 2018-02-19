Семья с младенцем отравились угарным газом во Львове

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 68305 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 84084 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 86787 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108976 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100890 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104775 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111733 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117111 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122878 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134396 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Семья с младенцем отравились угарным газом во Львове

Семья с младенцем отравились угарным газом во Львове

Киев  •  УНН

 • 11965 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 февраля. УНН. В ночь на понедельник во Львове в квартире на улице Зерновой угарным газом отравилась семья. Об этом УНН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"Отравление произошло в новостройке, в квартире установлен двухконтурный котел. Пострадали двое взрослых и двое детей - младшему ребенку всего два месяца", - сообщили в департаменте.

Двоих пострадавших 1979 года рождения и дети - двухмесячного ребенка и ребенка 2012 года рождения в состоянии средней тяжести доставлены в медицинские учреждения.

Причины происшествия устанавливаются.

Напомним, в Харьковской области от отравления угарным газом погибла семья.

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