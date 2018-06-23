Сім’я депутата Святаша продавала бюджетникам російські автобуси під виглядом українських – прокуратура

У ході досудового розслідування було встановлено, що у вересні 2017 року службові особи Попаснянської районної державної адміністрації придбали два шкільні автобуси АС Р 4234 "Мрія". У зв'язку із тим, що вартість придбаних товарів значно перевищувала ринкову, дії посадовців спричинили інтересам держави матеріальну шкоду у розмірі 1,4 млн грн.

Відповідні автобуси бюджетники придбали у ТОВ "Радіал-Україна", що також афілійоване із народним депутатом групи "Відродження" Дмитром Святашем та екс-регіоналом Василем Поляковим.

"Зокрема встановлено, що митна (статистична) вартість товарів, а саме моторного колісного засобу (ПАЗ-4234-04) становить 682 239, 4 грн, що в свою чергу є значно меншою, ніж ринкова вартість за якою було реалізовано вказані транспортні засоби на користь Відділу освіти Попаснянської РДА", - йдеться у тексті ухвали.

Поряд з цим, прокуратурою Луганської області було встановлено факт переобладнання російських автобусів ПАЗ на українські АС Р 4234 "Мрія".

"12.09.2017 поставлені відповідно до умов договору на адресу Відділу освіти Попаснянської РДА автобуси були зареєстровані в Територіальному сервісному центрі МВС України.

Підставою для реєстрації придбаних автобусів стали надані Відділом освіти копії документів про походження транспортних засобів, серед яких було надано митні декларації в яких зазначено вказані транспортні засоби, як автобуси "ПАЗ-4234-04" 2016 року випуску, виробництва ТОВ "Павловский автобусный завод" (РФ). Номери кузовів та двигунів вказаних транспортних засобів співпадають з номерами кузовів та шасі автобусів АС-Р 4234 "Мрія", що були 12.09.2017 поставлені на адресу відділу освіти Попаснянської РДА.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що переобладнання готових транспортних засобів, імпортованих ТОВ "Павловский автобусный завод" (РФ), здійснюється на виробничих потужностях ТОВ "Виробниче обєднання "АВТО-ХОЛДІНГ" (ЄДРПОУ 35598012), які знаходяться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, 14/33а, що в свою чергу підтверджується відповідним експертним висновком Кременчуцького відділення Полтавської ТПП № В-171 від 29.07.2016", - йдеться у документі.

ТОВ "Виробниче обєднання "АВТО-ХОЛДІНГ" – належить матері Дмитра Святаша – Ларисі Святаш.

Нагадаємо, у батька Дмитра Святаша є діюча компанія в окупованому Криму, за адресою якої знаходиться “АИС.Кррым” – філія групи компаній “АІС” – сімейного бізнесу Святашів.

Також нагадаємо, автобуси “ПАЗ” перебувають у санкційному списку РНБО України, погодженому Президентом. Водночас, бюджетні установи ігнорують вимоги Ради нацбезпеки та продовжують купувати у росіян “ПАЗ”, розраховуючись коштами українських платників податків.