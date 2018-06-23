Семья депутата Святаша продавала бюджетникам российские автобусы под видом украинских - прокуратура

В ходе досудебного расследования было установлено, что в сентябре 2017 года должностные лица Попаснянской районной государственной администрации приобрели два школьных автобуса АС Р 4234 “Мрия”. В связи с тем, что стоимость приобретенных товаров значительно превышала рыночную, действия должностных лиц повлекли за собой материальный ущерб интересам государства в размере 1,4 млн грн.

Соответствующие автобусы бюджетники приобрели в ООО “Радиал-Украина”, также аффилированное с народным депутатом группы “Видродження” Дмитрием Святашем и экс-регионалом Василием Поляковым.

“В частности установлено, что таможенная (статистическая) стоимость товаров, а именно моторного колесного средства (ПАЗ-4234-04) составляет 682 239, 4 грн, что в свою очередь значительно меньше, чем рыночная стоимость по которой было реализовано указанные транспортные средства в пользу Отдела образования Попаснянской РГА”, — говорится в тексте постановления.

Наряду с этим, прокуратурой Луганской области был установлен факт переоборудования российских автобусов ПАЗ в украинские АС Р 4234 “Мрия”.

“12.09.2017 поставлены в соответствии с условиями договора в адрес Отдела образования Попаснянской РГА автобусы были зарегистрированы в Территориальном сервисном центре МВД Украины.

Основанием для регистрации приобретенных автобусов стали предоставленные Отделом образования копии документов о происхождении транспортных средств, среди которых было предоставлены таможенные декларации в которых указано указанные транспортные средства, как автобусы “ПАЗ-4234-04” 2016 года выпуска, производства ООО “Павловский автобусный завод” (РФ). Номера кузовов и двигателей указанных транспортных средств совпадают с номерами кузовов и шасси автобусов АС-Р 4234 “Мрия”, которые были 12.09.2017 поставлены в адрес отдела образования Попаснянской РГА.

Проведенными следственными (розыскными) действиями установлено, что переоборудование готовых транспортных средств, импортируемых ООО “Павловский автобусный завод” (РФ), осуществляется на производственных мощностях ООО “Производственное объединение „АВТО-ХОЛДИНГ“ (ЕГРПОУ 35598012), которые находятся по адресу: Полтавская область, г. Кременчуг, ул. Салганна, 14/33а, что в свою очередь подтверждается соответствующим экспертным заключением Кременчугского отделения Полтавской ТПП № в-171 от 29.07.2016”, — говорится в документе.

ООО “Производственное объединение “АВТО-ХОЛДИНГ” — принадлежит матери Дмитрия Святаша — Ларисе Святаш.

Напомним, у отца Дмитрия Святаша есть действующая компания в оккупированном Крыму, по адресу которой находится “АИС.Кррым” — филиал группы компаний “АИС” — семейного бизнеса Святашей.

Также напомним, автобусы “ПАЗ” находятся в санкционном списке СНБО Украины, согласованном Президентом. В то же время, учреждения игнорируют требования Совета нацбезопасности и продолжают покупать у россиян “ПАЗ”, рассчитываясь средствами украинских налогоплательщиков.