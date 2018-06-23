Семья депутата Святаша продавала бюджетникам российские автобусы под видом украинских - прокуратура

ukru
США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 18262 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 59512 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 102592 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 110510 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 125257 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 142969 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 146773 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 187536 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157184 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143228 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

10 марта, 02:02 • 100003 просмотра
«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

10 марта, 02:39 • 105837 просмотра
В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

10 марта, 03:18 • 116957 просмотра
Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

05:37 • 100244 просмотра
Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

06:29 • 75952 просмотра
публикации
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

09:54 • 16714 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 166470 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 200395 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 207538 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 217588 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10:01 • 7049 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

08:24 • 34300 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 187536 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 117190 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 120755 просмотра
Актуальное
Семья депутата Святаша продавала бюджетникам российские автобусы под видом украинских - прокуратура

Семья депутата Святаша продавала бюджетникам российские автобусы под видом украинских - прокуратура

Киев  •  УНН

 • 21259 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Компания, которая принадлежит матери народного депутата от группы "Видродження" Дмитрия Святаша, переоборудовала запрещенные в Украине российские автобусы "ПАЗ" и продавала их бюджетным учреждениям под видом украинских - "Мрия". Противоправную схему зафиксировали правоохранители, сообщает УНН со ссылкой на судебные материалы.

В ходе досудебного расследования было установлено, что в сентябре 2017 года должностные лица Попаснянской районной государственной администрации приобрели два школьных автобуса АС Р 4234 “Мрия”. В связи с тем, что стоимость приобретенных товаров значительно превышала рыночную, действия должностных лиц повлекли за собой материальный ущерб интересам государства в размере 1,4 млн грн.

Соответствующие автобусы бюджетники приобрели в ООО “Радиал-Украина”, также аффилированное с народным депутатом группы “Видродження” Дмитрием Святашем и экс-регионалом Василием Поляковым.

“В частности установлено, что таможенная (статистическая) стоимость товаров, а именно моторного колесного средства (ПАЗ-4234-04) составляет 682 239, 4 грн, что в свою очередь значительно меньше, чем рыночная стоимость по которой было реализовано указанные транспортные средства в пользу Отдела образования Попаснянской РГА”, — говорится в тексте постановления.

Наряду с этим, прокуратурой Луганской области был установлен факт переоборудования российских автобусов ПАЗ в украинские АС Р 4234 “Мрия”.

“12.09.2017 поставлены в соответствии с условиями договора в адрес Отдела образования Попаснянской РГА автобусы были зарегистрированы в Территориальном сервисном центре МВД Украины.

Основанием для регистрации приобретенных автобусов стали предоставленные Отделом образования копии документов о происхождении транспортных средств, среди которых было предоставлены таможенные декларации в которых указано указанные транспортные средства, как автобусы “ПАЗ-4234-04” 2016 года выпуска, производства ООО “Павловский автобусный завод” (РФ). Номера кузовов и двигателей указанных транспортных средств совпадают с номерами кузовов и шасси автобусов АС-Р 4234 “Мрия”, которые были 12.09.2017 поставлены в адрес отдела образования Попаснянской РГА.

Проведенными следственными (розыскными) действиями установлено, что переоборудование готовых транспортных средств, импортируемых ООО “Павловский автобусный завод” (РФ), осуществляется на производственных мощностях ООО “Производственное объединение „АВТО-ХОЛДИНГ“ (ЕГРПОУ 35598012), которые находятся по адресу: Полтавская область, г. Кременчуг, ул. Салганна, 14/33а, что в свою очередь подтверждается соответствующим экспертным заключением Кременчугского отделения Полтавской ТПП № в-171 от 29.07.2016”, — говорится в документе.

ООО “Производственное объединение “АВТО-ХОЛДИНГ” — принадлежит матери Дмитрия Святаша — Ларисе Святаш.

Напомним, у отца Дмитрия Святаша есть действующая компания в оккупированном Крыму, по адресу которой находится “АИС.Кррым” — филиал группы компаний “АИС” — семейного бизнеса Святашей.

Также напомним, автобусы “ПАЗ” находятся в санкционном списке СНБО Украины, согласованном Президентом. В то же время, учреждения игнорируют требования Совета нацбезопасности и продолжают покупать у россиян “ПАЗ”, рассчитываясь средствами украинских налогоплательщиков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы