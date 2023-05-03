Символи російської імперської та радянської тоталітарної політики вилучать з реєстру пам'яток
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Парламент ухвалив законопроект №8273 щодо незанесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та вилучення з цього реєстру окремих об'єктів культурної спадщини. За проголосували 285 народних депутатів України, передає УНН з посиланням на телеграм представника уряду у парламенті Тараса Мельничука.
Цитата
«Законопроектом передбачено внесення змін шляхом розширення пам’яток, які не підлягають занесенню до Реєстру об'єктів культурної спадщини та доповненням критеріями віднесення об’єктів культурної спадщини до символів російської імперської або радянської тоталітарної політики», – повідомив він.
Деталі
Як зазначив нардеп Олексій Гончаренко, "памʼятки, які є символами російської імперської та радянської тоталітарної політики, вилучать з Державного реєстру нерухомих памʼяток України".
Гончаренко у своєму телеграм-каналі оприлюднив перелік пам’яток, які не будуть вважатися культурною спадщиною:
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- які присвячені особам, що обіймали керівні посади в комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище);
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- особам, які обіймали керівні посади у вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік, органах влади та управління областей, міст республіканського підпорядкування, працівникам радянських органів державної безпеки всіх рівнів;
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- присвячені подіям, пов’язаним із діяльністю комуністичної партії, із встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті (крім пам’ятників та пам’ятних знаків, пов’язаних із опором і вигнанням нацистських окупантів з України або із розвитком української науки та культури);
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- ті, що підлягають демонтажу відповідно до вимог Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”;
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- є символами російської імперської або радянської тоталітарної політики (відповідно до критеріїв, визначених статтею 151 цього Закону).
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