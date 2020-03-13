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Симптоми коронавірусу в інфікованої жінки з Радомишля з'явилися після цілування ікон у місцевому музеї

Симптоми коронавірусу в інфікованої жінки з Радомишля з'явилися після цілування ікон у місцевому музеї

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Перші симптоми захворювання на коронавірус у 70-річної жінки з Радомишля Житомирської області з’явились 3 березня — після того, як вона напередодні відвідувала місцевий музей української домашньої ікони у замку-музеї “Радомисль” Ольги Богомолець та цілувала там ікони, пише УНН з посиланням на газету Gazeta.ua.

Одне з цих джерел працює у центральній районній лікарні Радомишльського району, друге займається в Житомирській ОДА питаннями введення у місті Радомишль з сьогоднішнього дня надзвичайного стану природного характеру об’єктового рівня.

“За півтора тижня до візиту хворої до музею „Радомисль“ у цьому музеї перебувала група туристів з Італії. Вони також цілували там ікони. Хтось із цієї групи, можливо, і заніс коронавірус до Радомишля. І небезпека дуже велика, оскільки через п’ять днів після появи симптомів захворювання ця жінка була у церкві Радомишля. І там цілувала ікони”, — повідомив працівник Житомирської ОДА, який побажав залишитися не названим.

Про візит хворої до церкви у Радомишлі 8 березня, вже після появи в неї починаючи з 3 березня симптомів хвороби, повідомив й директор Житомирського обласного лабораторного центру Зіновій Парамонов. “8 березня ця жінка відвідала церкву. Ви всі знаєте, як люди похилого віку йдуть до церкви, йдуть до образу, а потім до нього підходять усі присутні. Це нас хвилює”, — зауважив Парамонов. За його словами, зараз триває робота зі священиками, аби виявити людей, які в той день перебували у храмі.

За даними голови Житомирської ОДА Віталія Бунечко, станом на 12 березня на обсервації перебувало шість родичів хворої і четверо її гостей з Радомишля. Ще двоє гостей з Києва також будуть на обсервації. Поки що у рідних жінки коронавірусу не виявили. Бунечко також повідомив, що з сьогоднішнього дня у місті Радомишль оголошується надзвичайний стан.

Додамо, у Радомишлі, де виявили коронавірус, оголосили надзвичайну ситуацію.

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