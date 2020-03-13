Симптоми коронавірусу в інфікованої жінки з Радомишля з'явилися після цілування ікон у місцевому музеї

КИЇВ. 13 березня. УНН. Перші симптоми захворювання на коронавірус у 70-річної жінки з Радомишля Житомирської області з’явились 3 березня — після того, як вона напередодні відвідувала місцевий музей української домашньої ікони у замку-музеї “Радомисль” Ольги Богомолець та цілувала там ікони, пише УНН з посиланням на газету Gazeta.ua.