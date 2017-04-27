“Сімпсони” випустили новий епізод до 100 днів президентства Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Кінокомпанія 20th Century Fox випустила новий епізод мультфільму “Сімпсони” до 100 днів президентства Дональда Трампа. Відео розміщене на сторінці у Facebook мультфільму, передає УНН.
Так, мультсеріал “Сімпсони” в новому епізоді пожартував над першими 100 днями президентства Д.Трампа.
В оприлюдненому фрагменті нової серії показаний Д.Трамп, який підраховує свої досягнення на посту президента, лежачи на ліжку в Білому домі, і пише в своєму Twitter.
Нагадаємо, напередодні президентських виборів в США кінокомпанія 20th Century Fox випустила мультфільм, в якому головні герої знаменитого американського мультсеріалу “Сімпсони” — Мардж і Гомер — приймають рішення голосувати за кандидата від демократів Хілларі Клінтон.