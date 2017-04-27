"Симпсоны" выпустили новый эпизод до 100 дней президентства Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Кинокомпания 20th Century Fox выпустила новый эпизод мультфильма "Симпсоны" до 100 дней президентства Дональда Трампа. Видео размещено на странице в Facebook мультфильма, передает УНН.
Так, мультсериал "Симпсоны" в новом эпизоде пошутил над первыми 100 днями президентства Д.Трамп.
В обнародованном фрагменте новой серии показан Д.Трамп, который подсчитывает свои достижения на посту президента, лежа на кровати в Белом доме, и пишет в своем Twitter.
Напомним, накануне президентских выборов в США кинокомпания 20th Century Fox выпустила мультфильм, в котором главные герои знаменитого американского мультсериала "Симпсоны" - Мардж и Гомер - принимают решение голосовать за кандидата от демократов Хиллари Клинтон.