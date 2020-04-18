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Сімома поєдинками стартував кіберчемпіонат України з баскетболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Учасники кіберчемпіонату України серед професіональних баскетболістів "Сyber Суперліги" зіграли стартові поєдинки, інформує УНН з посиланням на пресслужбу ФБУ.

У групі А в першому поєдинку дня Вадим Прокопенко переміг своїм "Брукліном" "Бостон" Олександра Липового – 69:58.

Перший поєдинок групи С видався найзапеклішим з початку ігрового дня. "Лейкерс" В'ячеслава Петрова на останніх секундах вирвали перемогу в "Денвера" Артема Пустового. З початку зустрічі Пустовому вдалося захопити незначну перевагу. У другій половині Петров вирівняв боротьбу, а вирішилося все лише в заключних атаках. У другому матчі групи С другої поразки зазнав Пустовий. Його "Денвер" поступився "Філадельфії" Олександра Антипова – 48:60.

У першому поєдинку групи В "Даллас" Андрія Кожем’якіна завдав поразки "Маямі" Іссуфа Санона – 51:34.

Результати інших протистоянь:

Роман Новіков ("Новий Орлеан") – Іссуф Санон ("Майамі") - 44:49
Максим Закурдаєв ("Голден Стейт") - Юрій Кондраков ("Юта") - 64:57
Юрій Кондраков ("Юта") – Олександр Кобець ("Мілуокі") - 90:79.

Додамо, що учасники розподілені на чотири групи по три гравці в кожній. Учасники, які посядуть перше та друге місце у своїх групах, вийдуть у плей-офф.

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