Семью поединками стартовал киберчемпионат Украины по баскетболу

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 1983 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 13941 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 51819 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 93714 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104184 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130045 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130009 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122100 просмотра

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Семью поединками стартовал киберчемпионат Украины по баскетболу

Семью поединками стартовал киберчемпионат Украины по баскетболу

Киев  •  УНН

 • 11054 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Участники киберчемпионата Украины среди профессиональных баскетболистов "Сyber Суперлиги" сыграли стартовые поединки, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

В группе А в первом поединке дня Вадим Прокопенко победил своим "Бруклином" "Бостон" Александра Липового - 69:58.

Первый поединок группы С показался самым ярым с начала игрового дня. "Лейкерс" Вячеслава Петрова на последних секундах вырвали победу в "Денвера" Артема Пустового. С начала встречи Пустовой удалось захватить незначительное преимущество. Во второй половине Петров выровнял борьбу, а решилось все только в заключительных атаках. Во втором матче группы С второе поражение потерпел Пустовой. Его "Денвер" уступил "Филадельфии" Александра Антипова - 48:60.

В первом поединке группы В "Даллас" Андрея Кожемякина нанес поражение "Майами" Иссуфу Санону - 51:34.

Результаты других противостояний:

Роман Новиков ("Новый Орлеан") - Иссуфу Санон ("Майами") - 44:49
Максим Закурдаев ("Голден Стэйт") - Юрий Кондраков ("Юта") - 64:57
Юрий Кондраков ("Юта") - Александр Кобец ("Милуоки") - 90:79.

Добавим, что участники разделены на четыре группы по три игрока в каждой. Участники, занявшие первое и второе место в своих группах, выйдут в плей-офф.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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