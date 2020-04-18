Семью поединками стартовал киберчемпионат Украины по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Участники киберчемпионата Украины среди профессиональных баскетболистов "Сyber Суперлиги" сыграли стартовые поединки, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
В группе А в первом поединке дня Вадим Прокопенко победил своим "Бруклином" "Бостон" Александра Липового - 69:58.
Первый поединок группы С показался самым ярым с начала игрового дня. "Лейкерс" Вячеслава Петрова на последних секундах вырвали победу в "Денвера" Артема Пустового. С начала встречи Пустовой удалось захватить незначительное преимущество. Во второй половине Петров выровнял борьбу, а решилось все только в заключительных атаках. Во втором матче группы С второе поражение потерпел Пустовой. Его "Денвер" уступил "Филадельфии" Александра Антипова - 48:60.
В первом поединке группы В "Даллас" Андрея Кожемякина нанес поражение "Майами" Иссуфу Санону - 51:34.
Результаты других противостояний:
Роман Новиков ("Новый Орлеан") - Иссуфу Санон ("Майами") - 44:49
Максим Закурдаев ("Голден Стэйт") - Юрий Кондраков ("Юта") - 64:57
Юрий Кондраков ("Юта") - Александр Кобец ("Милуоки") - 90:79.
Добавим, что участники разделены на четыре группы по три игрока в каждой. Участники, занявшие первое и второе место в своих группах, выйдут в плей-офф.