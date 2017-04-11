Сімом російським легкоатлетам дозволили виступати під нейтральним прапором

До участі в міжнародних змаганнях допустили чемпіона світу 2015 року з бігу на 110 метрів з перешкодами Сергія Шубенкова і чемпіонку світу 2015 року зі стрибків у висоту Марію Кучину.

Окрім того, до стартів допустили Данила Циплакова, Сергія Широбокова, Яну Смердову, Іллю Мудрова і Ольгу Мулліну.

Загалом у 2017 році було погоджено 10 заявок на допуск до змагань, 17 – відхилено.

Ці спортсмени будуть змагатися як нейтральні атлети, а не за російську збірну.

Як повідомляв УНН, Міжнародна федерація легкої атлетики (IAAF) отримала від Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) імена близько 200 російських спортсменів, які вживали допінг.

Нагадаємо, російських легкоатлетів зобов’язали повернути в МОК 23 медалі.