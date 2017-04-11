Семи российским легкоатлетам разрешили выступать под нейтральным флагом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Семи российским легкоатлетам разрешили участвовать в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, передает УНН со ссылкой на IAAF.
К участию в международных соревнованиях допустили чемпиона мира 2015 года по бегу на 110 метров с препятствиями Сергея Шубенкова и чемпионку мира 2015 года с прыжков в высоту Марию Кучину.
Кроме того, к стартам допустили Даниила Цыплакова, Сергей Широбокова, Яну Смердову, Илью Мудрова и Ольгу Муллину.
Всего в 2017 году было согласовано 10 заявок на допуск к соревнованиям, 17 - отклонено.
Эти спортсмены будут соревноваться как нейтральные атлеты, а не за российскую сборную.
Как сообщал УНН, Международная федерация легкой атлетики (IAAF) получила от Всемирного антидопингового агентства (WADA) имена около 200 российских спортсменов, которые употребляли допинг.
Напомним, российских легкоатлетов обязали вернуть в МОК 23 медалей.