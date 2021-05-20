Сімом медикам пред'явили звинувачення у смерті Марадони

Деталі

Медикам загрожує від 8 до 25 років в’язниці за статтею “заподіяння смерті з непрямим умислом”.

У звіті прокуратури було зазначено, що бригада медиків, яка займалася наглядом за здоров’ям Марадони, була безрозсудною і залишила стан здоров’я пацієнта на волю випадку. Генеральна прокуратура Сан-Ісідро попросила суддю заборонити фігурантам справи залишати Аргентину.

Довідка

Марадона помер 25 листопада на 61-му році життя. Причиною стала гостра серцева недостатність, яка привела до набряку легенів.

Марадона — чемпіон світу 1986 року, він вважається одним з кращих футболістів ХХ століття. Виступав за аргентинські клуби “Архентінос Хуніорс”, “Бока Хуніорс” і “Ньюеллс Олд Бойз”, іспанські “Барселону” і “Севілью”, а також італійський “Наполі”. Всього він зіграв 687 матчів і забив 363 м’ячі, в тому числі за збірну Аргентини — 113 матчів, 50 м’ячів.