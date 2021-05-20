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Семерым медикам предъявили обвинение в смерти Марадоны

Киев • УНН

 • 16936 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Генеральная прокуратура города Сан-Исидро предъявила обвинения семерым медицинским работникам в смерти Диего Марадоны. Об этом сообщает агентство EFE, передает УНН.

Семерым медикам предъявили обвинение в смерти Марадоны

Детали

Медикам грозит от 8 до 25 лет тюрьмы по статье “причинение смерти с косвенным умыслом”.

В отчете прокуратуры было отмечено, что бригада медиков, которая занималась наблюдением за здоровьем Марадоны, была безрассудной и оставила состояние здоровья пациента на волю случая. Генеральная прокуратура Сан-Исидро попросила судью запретить фигурантам дела покидать Аргентину.

Справка

Марадона умер 25 ноября на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.

Марадона — чемпион мира 1986 года, он считается одним из лучших футболистов ХХ века. Выступал за аргентинские клубы “Архентинос Хуниорс”, “Бока Хуниорс” и “Ньюэллс Олд Бойз”, испанские “Барселону” и “Севилью”, а также итальянский “Наполи”. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей, 50 мячей.

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