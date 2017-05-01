Сімох українців затримали в Великобританії за порушення кордону - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У Великобританії затримали сімох осіб, імовірно, громадян України, за підозрою в незаконному перетині кордону, передає УНН з посиланням на Ipswich Star.
Повідомляється, що підозрювані були затримані після того, як їх човен сів на мілину на узбережжі у графства Саффолк, і вони подали сигнал лиха.
“Берегова охорона на місце події відправила рятувальників, які відбуксирували яхту в Орфорд, де їх чекали співробітники Берегової охорони і Прикордонної служби,” — йдеться в повідомленні.
Зазначають, що яхта зареєстрована в місті Пул в Корнуоллі, на південному заході Британії.
Орфорд — невеликий порт переважно для прогулянкових суден.