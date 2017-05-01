Семь украинский задержали в Великобритании за нарушение границы - СМИ

Сообщается, что подозреваемые были задержаны после того, как их лодка сел на мель на побережье в графства Саффолк, и они подали сигнал бедствия.

"Береговая охрана на место происшествия отправила спасателей, которые отбуксировали яхту в Орфорд, где их ждали сотрудники Береговой охраны и Пограничной службы", - говорится в сообщении.

Отмечают, что яхта зарегистрирована в городе Пул в Корнуолле, на юго-западе Великобритании.

Орфорд - небольшой порт в основном для прогулочных судов.