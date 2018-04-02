Сімох поліцейських вбили у в'язниці в Мексиці
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Семеро поліцейських були вбиті, намагаючись припинити бунт у в'язниці на сході Мексики в неділю. Про це з посиланням на дані місцевої влади повідомляє AFP, передає УНН.
Поліція намагалася відновити порядок у в'язниці Ла Тома в штаті Веракрус, але "її відігнали ув'язнені, які взяли інструменти з столярної майстерні" і використовували їх як зброю, йдеться в заяві влади штату.
Вказано, що деякі з ув'язнених дуже небезпечні.
Влада не повідомила, чи був хтось з ув'язнених поранений або втік, або яка нинішня ситуація у в'язниці.
Нагадаємо, в Індії відбулися масові заворушення.