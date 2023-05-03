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Сімох бійцівських собак забрали з розплідника під Києвом після нападу на матір з дитиною

Сімох бійцівських собак забрали з розплідника під Києвом після нападу на матір з дитиною

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. На Київщині собаки бійцівської породи кане-корсо минулого місяця напали на жінку з дитиною. Постраждалих тоді госпіталізували з численними ранами. Наразі ж поліцейські вилучили тварин у власника розплідника, пише УНН з посиланням на Telegram поліції Київщини.

Деталі

10 квітня, як повідомляється, власник розплідника виводив на повідку собак породи кане-корсо без намордників та забув зачинити двері розплідника. Собаки, які знаходилися всередині, вибігли на двір та покусали сусідів - 35-річну матір з 7-річною дитиною. Мати з донькою були госпіталізовані з численними ранами тіла та кінцівок.

Працівники поліції провели обшук у приватному домоволодіння в селі Михайлівка-Рубежівка Київської області. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили 7 собак породи кане-корсо та відправили їх на перетримку до ветеринарної клініки.

За фактом нанесення необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження слідчі проводять досудове розслідування (ст. 128 ККУ).

Нагадаємо

На Донеччині два роки тому собаки напали на двох чоловіків, одного загризли до смерті.

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