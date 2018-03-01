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Сімнадцять легкоатлетів представлять Україну на ЧС у Бірмінгемі

Сімнадцять легкоатлетів представлять Україну на ЧС у Бірмінгемі

Київ • УНН

 • 7079 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. В британському Бірмінгемі сьогодні розпочнуться змагання серед представників чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні, інформує УНН з посиланням на НОК України.

На головному легкоатлетичному старті зимового сезону українську команду представляють 17 спортсменів (5 чоловіків та 12 жінок).

Склад збірної України:

Чоловіки: Віталій Бутрим (400 м, 4х400 м), Данило Даниленко (4х400 м), Євген Гуцол (4х400 м), Олексій Поздняков (4х400 м), Олексій Касьянов (семиборство);

Жінки: Христина Стуй (60 м), Анна Ярощук-Рижикова (400 м, 4х400 м), Анастасія Бризгіна (4х400 м), Яна Качур (4х400 м), Катерина Климюк (4х400 м), Тетяна Мельник (4х400 м), Ольга Ляхова (800 м), Анна Плотіцина (60 м з бар'єрами), Юлія Левченко (висота), Ірина Геращенко (висота), Марина Бех (довжина), Аліна Шух (п'ятиборство).

Варто відзначити, що Марина Бех, Ірина Геращенко та Аліна Шух потрапили до складу учасників чемпіонату світу за запрошенням ІААФ (за добиранням).

Окрім України за нагороди першості поведуть боротьбу команди з Бельгії, Домініканської Республіки, Великої Британії і Північної Ірландії, Італії, Казахстану, Нігерії, Ямайки, Чехії, Польщі, Іспанії, Тринідаду і Тобаго, США та Ямайки.

Додамо також, змагання триватимуть до 4 березня.

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