Семнадцать легкоатлетов представят Украину на ЧМ в Бирмингеме

На главном легкоатлетическом старте зимнего сезона украинскую команду представляют 17 спортсменов (5 мужчин и 12 женщин).

Состав сборной Украины:

Мужчины: Виталий Бутрым (400 м, 4×400 м), Даниил Даниленко (4×400 м), Евгений Гуцол (4×400 м), Алексей Поздняков (4×400 м), Алексей Касьянов (семиборье)

Женщины: Кристина Стуй (60 м), Анна Ярощук-Рыжикова (400 м, 4×400 м), Анастасия Брызгина (4×400 м), Яна Качур (4×400 м), Екатерина Климюк (4×400 м), Татьяна Мельник (4×400 м), Ольга Ляхова (800 м), Анна Плотицина (60 м с барьерами), Юлия Левченко (высота), Ирина Геращенко (высота), Марина Бех (длина), Алина Шух (пятиборье).

Стоит отметить, что Марина Бех, Ирина Геращенко и Алина Шух попали в состав участников чемпионата мира по приглашению ИААФ (по проездом).

Кроме Украины за награды первенства поведут борьбу команды из Бельгии, Доминиканской Республики, Великобритании и Северной Ирландии, Италии, Казахстана, Нигерии, Ямайки, Чехии, Польши, Испании, Тринидада и Тобаго, США и Ямайки.

Добавим также, соревнования продлятся до 4 марта.