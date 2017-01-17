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Сімейний лікар покликаний вирішувати левову частку проблем зі здоров’ям населення – В.Клюзко

Сімейний лікар покликаний вирішувати левову частку проблем зі здоров’ям населення – В.Клюзко

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. За даними світової статистики, на сьогодні близько 90 % всіх пацієнтів у різних країнах світу починають та закінчують лікування на рівні лікаря загальної практики – сімейних лікарів. Про це йдеться у доповіді аспіранта Інститут законодавства ВРУ Вікторії Клюзко "Сімейна медицина як напрям державного управління охороною здоров'я", передає УНН.

Так, у різних країнах світу серед усіх лікарів кількість сімейних лікарів становить від 54 % у Франції до 15 % в Іспанії.

До прикладу, у США із 653 тис. лікарів 39,3 % припадає на сімейних лікарів, а всі інші є лікарями-спеціалістами.

На одного сімейного лікаря припадає обслуговувань: у Австралії – від 850 пацієнтів, Іспанії – 975 пацієнтів, Швеції до 2 тис. 430 пацієнтів.

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Так, світовий досвід свідчить про те, що первинна допомога на засадах сімейної медицини є найбільш ефективним механізмом підвищення результативності роботи закладів охорони здоров’я, справедливого розподілу і раціонального використання ними фінансових ресурсів.

За даними В.Клюзко, сьогодні левову частку структур національних систем охорони здоров’я більшості країн Західної Європи складає саме первинна медико-санітарна допомога, заклади якої надають до 90 % загального обсягу медичної допомоги
"Така інноваційна модель медичного обслуговування населення передбачає появу принципово нового типу лікарів, які цілодобово мають нести відповідальність за своїх пацієнтів та здійснювати вклад у гарантований мінімум медичної, психологічної і соціальної допомоги", - резюмує В.Клюзко.

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Також, на думку В.Клюзко, впровадження сімейної медицини у вітчизняну медичну практику має дозволити вирішити низку проблемних питань галузі, включаючи правові, організаційні, фінансові та інші.

Нагадаємо, за словами лікарів, кожен повнолітній громадянин, в першу чергу, повинен сам стежити за своїм здоров’ям.

"На сьогоднішній день зростає кількість тих людей, які розуміють, що як мінімум раз на рік потрібно пройти профілактичний огляд. Загальний огляд тягне за собою мінімальну діагностику, яка дає людині розуміння загального стану здоров’я та онкологічних ризиків і проведення більш глибинної діагностики за необхідністю.

Звісно, було б чудово, якби у недалекому майбутньому програми приватних клінік змогли вийти на загальнодержавний рівень. До речі, державні програми онкопрофілактики теж існують, просто вони не виконуються належним чином, що підриває довіру в профілактику у суспільстві. І тому, мою думку, кожен повнолітній громадянин в першу чергу повинен сам стежити за своїм здоров’ям”, - розповів хірург-онколог першої категорії, завідувач амбулаторно-поліклінічним департаментом “Клініки Спіженко” Володимир Тихонов.

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