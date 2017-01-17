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Семейный врач призван решать львиную долю проблем со здоровьем населения - В.Клюзко

Киев • УНН

 • 8976 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. По данным мировой статистики, на сегодняшний день около 90% всех пациентов в разных странах мира начинают и заканчивают лечение на уровне врача общей практики - семейных врачей. Об этом говорится в докладе аспиранта Институт законодательства ВРУ Виктории Клюзко "Семейная медицина как направление государственного управления здравоохранением", передает УНН.

Так, в разных странах мира среди всех врачей количество семейных врачей составляет от 54% во Франции до 15% в Испании.

К примеру, в США из 653 тыс. врачей 39,3% приходится на семейных врачей, а все остальные являются врачами-специалистами.

На одного семейного врача приходится обслуживаний: в Австралии - от 850 пациентов, Испании - 975 пациентов, Швеции до 2 тыс. 430 пациентов.

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Так, мировой опыт свидетельствует о том, что первичная помощь на принципах семейной медицины является наиболее эффективным механизмом повышения результативности работы учреждений здравоохранения, справедливого распределения и рационального использования ими финансовых ресурсов.

По данным В.Клюзко, сегодня львиную долю структур национальных систем здравоохранения большинства стран Западной Европы составляет именно первичная медико-санитарная помощь, заведения которой предоставляют до 90% общего объема медицинской помощи. "Такая инновационная модель медицинского обслуживания населения предусматривает появление принципиально нового типа врачей, которые круглосуточно должны нести ответственность за своих пациентов и осуществлять вклад в гарантированный минимум медицинской, психологической и социальной помощи", - резюмирует В.Клюзко.

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Также, по мнению В.Клюзко, внедрение семейной медицины в отечественную медицинскую практику должно позволить решить ряд проблемных вопросов отрасли, включая правовые, организационные, финансовые и другие.

Напомним, по словам врачей, каждый совершеннолетний гражданин, в первую очередь, должен сам следить за своим здоровьем.

"На сегодняшний день растет количество людей, которые понимают, что как минимум раз в год нужно пройти профилактический осмотр. Общий осмотр влечет за собой минимальную диагностику, которая дает человеку понимание общего состояния здоровья и онкологических рисков и проведения более глубокой диагностики при необходимости.

Конечно, было бы замечательно, если бы в недалеком будущем программы частных клиник смогли выйти на общегосударственный уровень. Кстати, государственные программы онкопрофилактики тоже существуют, просто не выполняются должным образом, что подрывает доверие к профилактике в обществе. И поэтому, мне кажется, каждый совершеннолетний гражданин в первую очередь должен сам следить за своим здоровьем", - рассказал хирург-онколог первой категории, заведующий амбулаторно-поликлиническим департаментом "Клиники Спиженко" Владимир Тихонов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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