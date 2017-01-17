Семейный врач призван решать львиную долю проблем со здоровьем населения - В.Клюзко

КИЕВ. 17 января. УНН. По данным мировой статистики, на сегодняшний день около 90% всех пациентов в разных странах мира начинают и заканчивают лечение на уровне врача общей практики - семейных врачей. Об этом говорится в докладе аспиранта Институт законодательства ВРУ Виктории Клюзко "Семейная медицина как направление государственного управления здравоохранением", передает УНН.