Сім гірників, постраждалих на шахті "Степова", виписали з лікарні
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні з лікарні виписали ще сім гірників, які постраждали під час вибуху на шахті “Степова”. Про це кореспонденту УНН повідомив завідувач опікового відділення 8-ї міської клінічної лікарні м. Львова Василь Савчин.
“У лікарні залишилось десять постраждалих гірників. Всі вони проходять лікування опікових ран. У всіх них позитивна динаміка лікування. Сімох ми сьогодні виписали, вони продовжать лікування вдома”, — розповів В.Савчин.
Наразі, ще десять шахтарів перебувають у 8-й міській лікарні Львова, їх стан характеризують як стабільний.
Нагадаємо, 13 березня шістьох постраждалих на шахті “Степова” виписали з лікарні.