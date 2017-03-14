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Сім гірників, постраждалих на шахті "Степова", виписали з лікарні

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні з лікарні виписали ще сім гірників, які постраждали під час вибуху на шахті “Степова”. Про це кореспонденту УНН повідомив завідувач опікового відділення 8-ї міської клінічної лікарні м. Львова Василь Савчин.

“У лікарні залишилось десять постраждалих гірників. Всі вони проходять лікування опікових ран. У всіх них позитивна динаміка лікування. Сімох ми сьогодні виписали, вони продовжать лікування вдома”, — розповів В.Савчин.

Наразі, ще десять шахтарів перебувають у 8-й міській лікарні Львова, їх стан характеризують як стабільний.

Нагадаємо, 13 березня шістьох постраждалих на шахті “Степова” виписали з лікарні.

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