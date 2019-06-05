Сім футболістів покинули стан бронзового призера УПЛ

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КИЇВ. 5 червня. УНН. ФК “Олександрія” за допомогою клубної сторінки в Twitter оголосив про припинення співпраці із сімома гравцями, повідомляє УНН.

Нові місця працевлаштування з нового сезону будуть шукати: Владислав Леванідов, Андрій Цуріков, Валерій Лучкевич, Станіслав Микицей, Артем Полярус, Владислав Кулач та Віталій Пономар.

“Ми гаряче дякуємо всім хлопцям за співпрацю і бажаємо успіхів у подальшій кар’єрі”, — сказано у тексті повідомлення клубу.

Примітно, що Цуріков цього сезону відіграв 24 матчів в УПЛ — забив тричі і віддав 5 асистів. На рахунку Лучкевича 13 матчів при 2 голах, Кулача — 19 ігор при 6 голах, Пономара — 24 зустрічі і 1 гол.

Нагадаємо, що “Олександрія” в крайньому сезоні провела найкращий виступ в історії клубу — третє місце Прем’єр-ліги.

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