Семь футболистов покинули состав бронзового призера УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. ФК “Александрия” с помощью клубной страницы в Twitter объявил о прекращении сотрудничества с семью игроками, сообщает УНН.
Новые места трудоустройства с нового сезона будут искать Владислав Леванидов, Андрей Цуриков, Валерий Лучкевич, Станислав Микицей, Артем Полярус, Владислав Кулач и Виталий Пономарь.
“Мы горячо благодарим всех ребят за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере”, — говорится в тексте сообщения клуба.
Примечательно, что Цуриков в этом сезоне сыграл 24 матчей в УПЛ — забил трижды и отдал 5 ассистов. На счету Лучкевича 13 матчей при 2 голах, Кулача — 19 игр при 6 голах, Пономарев — 24 встречи и 1 гол.
Напомним, что “Александрия” в последнем сезоне провела лучшее выступление в истории клуба — третье место Премьер-лиги.