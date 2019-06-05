Семь футболистов покинули состав бронзового призера УПЛ

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 7859 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 51578 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 114029 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109162 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136319 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144068 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июня. УНН. ФК “Александрия” с помощью клубной страницы в Twitter объявил о прекращении сотрудничества с семью игроками, сообщает УНН.

Новые места трудоустройства с нового сезона будут искать Владислав Леванидов, Андрей Цуриков, Валерий Лучкевич, Станислав Микицей, Артем Полярус, Владислав Кулач и Виталий Пономарь.

“Мы горячо благодарим всех ребят за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере”, — говорится в тексте сообщения клуба.

Примечательно, что Цуриков в этом сезоне сыграл 24 матчей в УПЛ — забил трижды и отдал 5 ассистов. На счету Лучкевича 13 матчей при 2 голах, Кулача — 19 игр при 6 голах, Пономарев — 24 встречи и 1 гол.

Напомним, что “Александрия” в последнем сезоне провела лучшее выступление в истории клуба — третье место Премьер-лиги.

Украинские Национальные Новости

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