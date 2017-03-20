Сільська рада горіла на Вінниччині

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КИЇВ. 20 березня. УНН. О 05:56 у понеділок до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що у с. Андріяшівка Крижопільського району горить будівля сільської ради. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ДСНС України.

“20 березня о 05:56 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що у с. Андріяшівка Крижопільського району горить будівля сільської ради. За вказаною адресою було терміново направлено відділення чергового караулу ДПРЧ смт Крижопіль. Прибувши на місце виклику, ланка газодимозахисної служби провела розвідку місця пожежі. Рятувальники встановили, що загорання виникло в одному із кабінетів адмінбудівлі”, — йдеться у повідомленні.

Пожежу локалізовано о 06:37, а ліквідовано о 06:38.

Причина виникнення загорання наразі встановлюється. На ліквідацію пожежі від ДСНС залучалось 7 осіб особового складу та один спецавтомобіль.

Нагадаємо, школа-інтернат горіла 19 березня на Львівщині.

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