Сельский совет горел в Винницкой области

"20 марта в 5:56 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в с. Андрияшевка Крыжопольского района горит здание сельского совета. По указанному адресу было срочно направлено отделение дежурного караула ГПСЧ пгт Крыжополь. Прибыв на место вызова, звено газодымозащитной службы провела разведку места пожара. Спасатели установили, что возгорание возникло в одном из кабинетов админздания ", - говорится в сообщении.

Пожар локализован в 6:37, а ликвидирован в 6:38.

Причина возникновения возгорания устанавливается. На ликвидацию пожара от ГосЧС привлекалось 7 человек личного состава и один спецавтомобиль.

Напомним, школа-интернат горела 19 марта во Львовской области .