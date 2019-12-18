Силовики викрили масштабну схему підробки та збуту пального
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Правоохоронці викрили масштабну мережу з виготовлення та продажу підробленого пального. Про це УНН повідомили у пресслужбі Генеральної прокуратури України.
"Під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури співробітники Служби безпеки та Національної поліції України, в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 204 та ч. 2 ст. 209 КК України, викрили протиправну схему виготовлення та реалізації контрафактного пального в промислових масштабах з використанням речовин небезпечних для життя і здоров’я людей", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, представники групи приватних комерційних компаній на підконтрольних міні-нафтопереробних заводах у різних регіонах України налагодили виробництво пального шляхом додавання до нього спиртів, сильнодіючих токсичних речовин, інших октанопідвищуючих, змащувальних, деприсаторних, детонаційних присадок, небезпечних для людини.
За версією слідства, виготовлене небезпечним способом пальне (як бензини, так і дизельні ПММ) реалізовувалось через понад 150 АЗС по всій території країни. При цьому, частина - без сплати обов’язкових акцизних платежів (бюджет не отримав понад 20 млн грн), що дозволяло зазначеним особам отримувати надприбутки.
Під час проведення санкціонованих слідчих процесуальних дій в офісних, складських, виробничих приміщеннях та на ряді АЗС, оперативники локалізували зазначену протиправну діяльність, а також отримали можливі докази її здійснення для притягнення винних осіб до відповідальності. Слідчі дії наразі тривають.
Нагадаємо, в Мінекономіки пояснили, чому не падають ціни на пальне.