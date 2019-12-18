Силовики разоблачили масштабную схему подделки и сбыта горючего

"Под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции Украины, в пределах досудебного расследования в уголовном производстве по ч.2 ст. 204 и ч. 2 ст. 209 УК Украины, разоблачили противоправную схему изготовления и реализации контрафактного топлива в промышленных масштабах с использованием веществ опасных для жизни и здоровья людей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, представители группы частных коммерческих компаний на подконтрольных мини-нефтеперерабатывающих заводах в разных регионах Украины наладили производство топлива путем добавления к нему спиртов, сильнодействующих токсических веществ, других октаноповышающих, смазочных, деприсаторных, детонационных присадок, опасных для человека.

По версии следствия, изготовленное опасным способом топливо (как бензин, так и дизельные ГСМ) реализовывалось через более 150 АЗС по всей территории страны. При этом, часть - без уплаты обязательных акцизных платежей (бюджет не получил более 20 млн грн), что позволяло указанным лицам получать сверхприбыли.

Во время проведения санкционированных следственных процессуальных действий в офисных, складских, производственных помещениях и на ряде АЗС, оперативники локализовали указанную противоправную деятельность, а также получили возможные доказательства ее осуществления для привлечения виновных лиц к ответственности. Следственные действия пока продолжаются.

Напомним, в Минэкономики объяснили, почему не падают цены на топливо.