Сильні пориви вітру та снігопад: на Одещині триватиме погіршення погоди
Київ • УНН
ОДЕСА. 30 січня. УНН. На території Одеської області, сьогодні, 30 січня, очікується погіршення погодних умов. Про це повідомили в Укравтодорі, передає УНН.
Деталі
У північній та центральній частинах Одеської області від ранку 30 січня та впродовж всього дня очікуються опади у вигляді снігу та пориви північно-західного вітру 15-17 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). Температура повітря від −2 °С до −4 °С.
“Підрядні організації Служби готові до погіршення погодних умов. На чергуванні знаходиться 106 одиниць дорожньої техніки”, — додали в Укравтодорі.
Доповнення
Сьогодні, 30 січня, у всіх регіонах країни сніжитиме. Очікується сильний вітер, на Заході — з поривами.