Рятувальники попереджують про різке погіршення погоди
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Сьогодні, 30 січня, у всіх регіонах країни сніжитиме. Очікується сильний вітер, на Заході – з поривами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр та ДСНС.
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Як зазначається на офіційному сайті ДСНС, за даними Укргідрометцентру, 30-31 січня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
“У західних областях — місцями 25 м/с, в Карпатах — 25-30 м/с, хуртовини; на дорогах країни ожеледиця. 30 січня в Карпатах, вночі у західних та Житомирській областях значний сніг (I рівень небезпечності жовтий)”, — йдеться у повідомленні.
У Києві та області 30-31 січня очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності жовтий).
“Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць”, — зазначають у ДСНС.