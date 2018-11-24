Сили спецоперацій повернули під контроль село на Світлодарській дузі

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сили спеціальних операцій, на виконання рішення Командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, під прикриттям підрозділів 72-ї бригади та у взаємодії з саперами провели перевірку та зачистку населеного пункту Розсадки, що на Світлодарській дузі, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-центру ООС.