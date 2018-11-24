Сили спецоперацій повернули під контроль село на Світлодарській дузі

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сили спеціальних операцій, на виконання рішення Командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, під прикриттям підрозділів 72-ї бригади та у взаємодії з саперами провели перевірку та зачистку населеного пункту Розсадки, що на Світлодарській дузі, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-центру ООС.

“Попри ворожий обстріл та смертельну небезпеку, бійці ССО під самим носом окупантів підняли український прапор”, — йдеться у повідомленні.

У прес-центрі відзначили, що “спецпризначенці готувалися до проведення операції понад місяць. Саме місяць тому, розвідка виявила в селищі окупантів”.

“У період кривавих боїв за Дебальцеве, поруч із Розсадками проходив один з маршрутів, по якому захисникам України підвозили провізію, медикаменти та боєприпаси”, — йдеться у повідомленні.

У штабі відзначили, що “населений пункт раніше вже зачищали бійці ЗСУ, проте, через складність забезпечення та близькість позицій ворога обладнати там повноцінні позиції поки неможливо. Розсадки були під нашим вогневим контролем, хоч і знаходилися у “сірій зоні”.

“Останнім часом, знахабнілі бойовики проробили в селище „дорогу життя“ та вели з села обстріли, а за день до зачистки використали в районі Розсадок протитанкові керовані ракети (ПТКР). Щоб унеможливити дії окупантів та виключити знаходження там бойовиків, селище зачистили саме бійці ССО”, — повідомили у прес-центрі.

Нагадаємо, 23 листопада ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому, противник двічі застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

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