Силы спецопераций вернули под контроль село на Светлодарской дуге
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Силы специальных операций, во исполнение решения командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, под прикрытием подразделений 72-й бригады и во взаимодействии с саперами провели проверку и зачистку населенного пункта Розсадки, что на Светлодарск дуге, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.
"Несмотря на вражеский обстрел и смертельную опасность, бойцы ССО под самым носом оккупантов подняли украинский флаг", - говорится в сообщении.
В пресс-центре отметили, что "спецназовцы готовились к проведению операции больше месяца. Именно месяц назад, разведка обнаружила в поселке оккупантов".
"В период кровавых боев за Дебальцево, рядом с Розсадками проходил один из маршрутов, по которому защитникам Украины подвозили провизию, медикаменты и боеприпасы", - говорится в сообщении.
В штабе отметили, что "населенный пункт ранее уже зачищали бойцы ВСУ, однако, из-за сложности обеспечения и близости позиций врага оборудовать там полноценные позиции пока невозможно. Розсадки были под нашим огневым контролем, хотя и находились в "серой зоне".
"В последнее время, обнаглевшие боевики проделали в поселок "дорогу жизни" и вели из села обстрелы, а за день до зачистки использовали в районе Розсадок противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Чтобы исключить действия оккупантов и исключить нахождение там боевиков, поселок зачистили именно бойцы ССО", - сообщили в пресс-центре.
Напомним, 23 ноября ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 11 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом, противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.