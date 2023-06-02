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Сили оборони за добу на сході відбили 15 атак росіян, 8 з них - в районі Мар’їнки

Київ • УНН

 • 310899 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Сили оборони України протягом доби відбили 15 атак росіян на сході, 8 з них в районі Мар’їнки. Там орієнтовні втрати ворога склали до 10 осіб загиблими та близько 20 – пораненими. Про це УНН повідомляє з посиланням на зведення Генштабу.

Сили оборони за добу на сході відбили 15 атак росіян, 8 з них - в районі Мар’їнки

Цитата

«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби окупанти здійснили 15 атак, проте всі вони були відбиті підрозділами сил оборони», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на Куп’янському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Макіївки Луганської області та Спірного - Донецької.

«На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Біла Гора та Часів Яр Донецької області…», - зазначається в повідомленні.

Генштаб повідомляє, що на Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив.

«На Мар’їнському напрямку цієї доби противник вів наступальні дії в районі міста Мар’їнка, проте, наші захисники відбили усі 8 атак противника. Орієнтовні втрати ворога склали до 10 осіб загиблими та близько 20 - пораненими. До того ж було знищено 2 одиниці ворожої автомобільної техніки», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Агентству dpa західний чиновник заявив, що росія втратила щонайменше 60 000 людей при спробі захопити місто Бахмут.

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