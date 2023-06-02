Силы обороны за сутки на востоке отбили 15 атак россиян, 8 из них - в районе Марьинки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Силы обороны Украины в течение суток отбили 15 атак россиян на востоке, 8 из них в районе Марьинки. Там ориентировочные потери врага составили до 10 человек погибшими и около 20 – ранеными. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сводку Генштаба.
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«Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток оккупанты совершили 15 атак, однако все они были отражены подразделениями сил обороны», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на Купянском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области.
На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Макеевки Луганской области и Спорного - Донецкой.
«На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белая Гора и Часов Яр Донецкой области…», - отмечается в сообщении.
Генштаб сообщает, что на Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил.
«На Марьинском направлении в эти сутки противник вел наступательные действия в районе города Марьинка, однако, наши защитники отбили все 8 атак противника. Ориентировочные потери врага составили до 10 человек погибшими и около 20 - ранеными. К тому же было уничтожено 2 единицы вражеской автомобильной техники», - говорится в сообщении.
Дополнение
Агентству dpa западный чиновник заявил, что россия потеряла по меньшей мере 60 000 человек при попытке захватить город Бахмут.